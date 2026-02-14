Багато хто терпить агресивне автовиправлення чи замалий розмір клавіш, навіть не здогадуючись, наскільки легко перетворити цей інструмент на персоналізований додаток. 24 Канал розповідає, як це зробити.

Дивіться також Що таке дефрагментація диска та чи потрібно її робити на сучасних комп'ютерах?

Які приховані можливості оптимізують вашу клавіатуру?

Для тих, хто проводить багато часу за листуванням у смартфоні, постійне перемикання між символами та цифрами стає справжнім випробуванням. Найпростішим рішенням є активація окремого цифрового ряду, який завжди відображатиметься над літерами.



Як увімкнути рядок цифр на клавіатурі / Скриншот 24 Каналу

Це можна зробити в розділі налаштування. Знайдіть піктограму налаштувань – вона може знаходитись або на верхньому рядку, або ховатися на першій кнопці, яка виглядає як чотири квадрати. Після цього оберіть "Параметри" і увімкніть Перемикач "Рядок цифр".



Як увімкнути рядок цифр на клавіатурі / Скриншот 24 Каналу

Разом із цим варто звернути увагу на систему автоматичного виправлення. Google часто пропонує занадто радикальні правки, які лише заважають. Вимкнення параметрів автоматичної корекції та автоматичного використання великих літер у розділі "Виправлення й пропозиції" дозволить повернути повний контроль над змістом повідомлень.



Як налаштувати систему автоматичного виправлення / Скриншот 24 Каналу



Як налаштувати систему автоматичного виправлення / Скриншот 24 Каналу

Комфорт під час друку також залежить від фізичних параметрів інтерфейсу. Якщо стандартні клавіші здаються занадто дрібними, Gboard дозволяє змінити їхню висоту. Через спеціальне меню швидких налаштувань можна вибрати опцію зміни розміру.

Для цього натисніть на кнопку з чотирма квадратами й оберіть "Змінити розмір". Тепер у верхній частині блоку затисніть палець на горизонтальній сірій лінії та потягніть угору чи вниз. Це додає місця між елементами та зменшує кількість хибних натискань. Там же можна відрегулювати положення клавіатури або змінити розмір шрифту для кращої видимості.



Як змінити розміри клавіатури / Скриншот 24 Каналу



Як змінити розміри клавіатури / Скриншот 24 Каналу

Візуальний хаос – ще одна проблема стандартної конфігурації. Верхня панель часто забита ярликами, якими більшість людей ніколи не користується. Зайві елементи, як-от кнопка голосового введення чи окрема клавіша для емодзі, легко приховуються через налаштування. Це звільняє простір для дійсно корисних інструментів, наприклад, для буфера обміну, який за замовчуванням вимкнений.

До речі, сам буфер обміну – теж дуже корисний. Після активації користувач отримує доступ до історії копіювання, де можна закріплювати важливі фрагменти тексту на майбутнє або зберігати нещодавні знімки екрана для швидкого надсилання.

Щоб змінити кнопки на верхній панелі, натисніть ту ж саму кнопку з чотирма квадратами, а потім затискайте і перетягуйте будь-який елементна панель і з неї. Так ви можете витягнути наверх ті функції, якими часто користуєтесь, тоді як все інше буде заховане в меню.

Тактильні відчуття відіграють не меншу роль. Якщо вібрація під час кожного натискання здається занадто різкою або просто заважає, її інтенсивність можна налаштувати або повністю вимкнути в параметрах натискання клавіш. Для цього зайдіть у налаштування, оберіть "Параметри", прогортайте нижче і знайдіть там "Вібрація клавіатури" та "Інтенсивність вібрації під час натискання клавіші". Також трохи вище можна вимкнути звук натискання, якщо він вас дратує.



Як вимкнути вібрацію та звуки клавіатури / Скриншот 24 Каналу

Крім того, Google зазвичай цензурує словник, блокуючи пропозиції нецензурних або гострих слів. Якщо ви хочете, щоб клавіатура була більш "відвертою" і не виправляла певні вислови, цю фільтрацію можна вимкнути в налаштуваннях пропозицій. Для цього зайдіть у налаштування, виберіть "Виправлення й пропозиції", а потім зніміть перемикач "Не пропонувати образливі слова".

Для справжніх майстрів продуктивності існують текстові скорочення. В особистому словнику можна створити пресети, де коротка абревіатура автоматично розгортатиметься у довгу фразу. Наприклад, введення всього трьох літер може миттєво підставити шаблон робочого листа з вашим підписом або домашню адресу. Для цього зайдіть в налаштування, оберіть "Словник" – "Особистий словник" – виберіть мову, на якій працюватиме ваше налаштування і торкніть знаку "Плюс" у верхній частині екрану.

Дивіться також Як налаштувати особистість ChatGPT під ваші потреби: власний тон, стиль і настрій

Чи важлива для вас приватність?

Нарешті, важливим аспектом є приватність. Оскільки Gboard постійно збирає дані про стиль друку та статистику використання для покращення своїх алгоритмів, багато користувачів віддають перевагу альтернативам на кшталт відкритого проєкту Heliboard. Проте і в самій Gboard можна мінімізувати стеження.

У розділі "Конфіденційність" можна вимкнути функції телеметрії, як-от надсилання статистики використання та персоналізацію введення, щоб ваші дані залишалися якомога більш приватними.

Хоча клавіатура не може працювати повністю автономно, ці перемикачі значно зменшують обсяг інформації, що передається на сервери компанії.