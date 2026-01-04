Як налаштувати стиль відповідей ChatGPT?

Нові інструменти персоналізації дають змогу точніше контролювати поведінку чат-бота. Користувачі можуть налаштувати рівень теплоти та ентузіазму, обравши варіант "більше", "менше" або "за замовчуванням". Також можна змінити спосіб організації відповідей, наприклад, як часто бот використовуватиме списки, та кількість емодзі у повідомленнях. Водночас повністю прибрати емодзі поки що неможливо, пише 24 Канал.

Щоб отримати доступ до цих налаштувань, натисніть на ім'я вашого акаунта або аватар унизу ліворуч. Оберіть "Персоналізація". У блоці "Базовий стиль і тон" оберіть потрібне з випадаючого меню. Доступні сім різних варіантів особистості:

Professional (Професійний) використовує формальну мову та професійні формулювання для робочого спілкування.

Friendly (Привітний) пропонує теплий і розмовний стиль із легким гумором, допомагаючи приймати рішення.

Candid (Відвертий) надає пряму та чесну відповідь з чіткими порадами.

Quirky (Дивакуватий) використовує ігровий тон, жарти та несподівані ідеї для дослідження питань.

Efficient (Ефективний) видає стислі та прямі відповіді без зайвих слів.

Nerdy (Зануда/Заучка) пропонує пояснення з ентузіазмом і глибоким контекстом.

Cynical (Цинічний) відповідає саркастично та різко, але все одно надає практичні поради.

Вибрана особистість працює разом із збереженими спогадами та користувацькими інструкціями. Якщо збережені налаштування суперечать стилю обраної особистості, вони можуть змінити або зменшити її видимі риси.

Налаштування не впливають на здібності бота чи правила безпеки – вони лише визначають стиль комунікації. При створенні спеціального контенту, як-от електронних листів, коду або резюме, ChatGPT підлаштовуватиметься під конкретний запит, а не під обрану особистість.



Налаштування тону відповідей у ChatGPT / Скриншот 24 Каналу

Ще більше налаштувань

Трохи нижче можна побачити ще кілька налаштувань, зокрема характеристики, які доповнюють базовий стиль і тон. Тут доступні такі параметри, як "Теплий", "Захоплений", "Заголовки та списки" і "Емодзі". Регулюйте їх за бажанням. Наприклад, якщо ви поставите "Більше" у блоці "Заголовки та списки", то ШІ буде намагатися розбивати свої відповіді на більшу кількість підзаголовків і підтем, будуватиме списки з перерахованими пунктами інформації тощо.

Нарешті, ви можете задати свої власні текстові інструкції у наступному блоці нижче, якщо потрібних вам не знайшлося у списках.