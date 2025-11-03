Microsoft делает ставку на ИИ в ОАЭ

Это решение может ускорить планы ОАЭ стать одним из глобальных центров развития искусственного интеллекта, тогда как Microsoft готовится инвестировать около 8 миллиардов долларов в облачную инфраструктуру, дата-центры и подготовку специалистов в стране до 2029 года, сообщает Bloomberg, информирует 24 Канал.

Лицензии на поставку более 60 000 чипов Nvidia уровня A100 и GB300 компания получила в сентябре – после обновления требований к технологической и кибербезопасности. Это первое одобрение Минторга США для экспорта высокопроизводительных чипов при президентстве Трампа.

В Microsoft объяснили, что цель – не только расширение вычислительных мощностей, но и обеспечение доступа к передовым моделям ИИ от OpenAI, Anthropic, разработчиков открытого кода и самой компании.

Заметьте. На фоне новости акции Nvidia выросли на 2% на премаркете.

Новая программа инвестиций

Президент Microsoft Брэд Смит объявил о новой программе инвестиций во время конференции Adipec в Абу-Даби. Она предусматривает 7,9 миллиардов долларов вложений в следующие четыре года, в частности 5,5 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры ИИ в 2026–2029 годах и 2,4 миллиарда долларов – на операционные расходы и найм местных специалистов.

Всего с 2023 по 2029 год Microsoft инвестирует в ОАЭ 15,2 миллиардов долларов.

Компания уже развернула более 21 000 чипов Nvidia A100 по разрешениям, выданными администрацией Джо Байдена, а новые лицензии позволят втрое увеличить этот парк. В регионе работают около 1000 инженеров Microsoft, а также лаборатория искусственного интеллекта в Абу-Даби.

Выгода для правительства ОАЭ

Среди других проектов – инвестиция 1,5 миллиард долларов в местную компанию G42, занимающуюся кибербезопасностью, облачными технологиями и космическими разработками. Кроме того, партнер Microsoft – OpenAI выбрал ОАЭ первой площадкой вне США для реализации масштабного дата-центра Stargate.

Инвестиции Microsoft согласуются со стратегией правительства ОАЭ, которая имеет целью уменьшить зависимость от нефти и стать центром цифровых технологий. В то же время в США продолжаются дискуссии о рисках размещения критической технологической инфраструктуры в Персидском заливе из-за потенциальных связей региона с Китаем.

Несмотря на это, Microsoft продолжает активно расширять глобальное присутствие в сфере ИИ – только за последний квартал компания потратила 34,9 миллиардов долларов на капитальные инвестиции по всему миру.

