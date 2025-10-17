Какой будет структура собственности?

Согласно условиям, Meta и Blue Owl Capital Inc. разделят право собственности на объект, при этом Meta будет владеть 20% доли, сообщает Bloomberg, информирует 24 Канал.

Смотрите также Meta бросает вызов ТВ и создает собственный "умный телевизор" в VR

Для финансирования проекта Morgan Stanley привлек более 27 миллиардов долларов долгового капитала и 2,5 миллиардов долларов собственного капитала через специальную целевую компанию (SPV).

Такая структура позволит Meta избежать долговой нагрузки на собственный баланс, поскольку займы будет брать отдельная финансовая организация,

– отметили аналитики.

Заметьте. Зато Meta берет ответственность за разработку, управление и аренду датацентра. Строительство планируют закончить до 2029 года.

Почему это выгодный формат кредитования?

По данным издания, такой подход позволяет техногигантам сохранять кредитные рейтинги и открывает инвесторам возможности для вложений в физические активы.

Облигации на 27 миллиардов долларов разместят в формате 144А, главным кредитором выступает Pimco. Их доходность оценивается в 225 базисных пунктов, а срок погашения – 2049 год.

Масштабы нового датацентра

Датацентр Hyperion станет крупнейшим среди 29 объектов Meta в мире. Его площадь составит около 370 тысяч квадратных метров. На максимальной мощности он будет потреблять до 5 кВт электроэнергии, что равно энергопотреблению 4 миллионов американских домохозяйств.

Справочно. Meta активно развивает инфраструктур для поддержки искусственного интеллекта. Кроме проекта в Луизиана, компания анонсировала строительство гигантского датацентра в Эль-Пасо, Техас, и еще одного большого комплекса в Огайо.

Актуально о деятельности Meta