Компания Meta без официального анонса начала тестирование нового приложения Forum. Первыми на него обратили внимание журналист Мэтт Навара и издание Engadget. Приложение уже доступно для части пользователей iPhone через App Store, хотя пока работает не на всех рынках.

Почему Meta запускает еще одну соцсеть?

Судя по описанию, Forum задуман как отдельное пространство для "более глубоких дискуссий, настоящих ответов и сообществ, которые вам важны". По сути, сервис пытается совместить механики Reddit, Quora и классических Facebook Groups.

Пользователи могут задавать вопросы, публиковать темы для обсуждения и получать ответы от участников различных групп в Facebook. Система автоматически подтягивает контент на основе ранее выбранных интересов пользователя.

Ставка на "живые" ответы вместо AI-контента

Одним из главных месседжей Meta стало стремление сделать акцент именно на ответах от реальных людей. Компания прямо подчеркивает, что Forum создан для живого общения, а не для потока автоматически сгенерированного AI-контента, который все активнее заполняет интернет.

Впрочем, без искусственного интеллекта сервис тоже не обойдется. В Forum встроен AI-помощник, который помогает находить релевантные ответы после запроса пользователя. Кроме того, Meta интегрировала отдельный AI-инструмент для администраторов групп.

Как пишет Mashable, Meta позиционирует Forum не только как платформу для пользователей, но и как новый инструмент для управления сообществами. Администраторы групп получат AI-ассистента для модерации контента, управления публикациями и поддержки активности внутри сообществ.

Это может стать еще одним шагом компании в развитии экосистемы Facebook Groups, которые в последние годы остаются одними из самых активных элементов платформы. На фоне падения популярности традиционной ленты новостей именно группы все чаще становятся главным источником обсуждений и пользовательского контента в Facebook.

Meta продолжает эксперименты с новыми форматами

Представитель Meta в комментарии для Engadget подтвердил, что Forum сейчас находится на этапе тестирования.

"Мы публично тестируем много новых продуктов, чтобы понять, что люди считают интересным и полезным для своего опыта использования наших приложений", – заявил представитель компании.

Появление Forum хорошо вписывается в нынешнюю стратегию Meta, которая активно ищет новые форматы взаимодействия между пользователями. Компания одновременно развивает AI-сервисы, мессенджеры, короткие видео и инструменты для сообществ, пытаясь удержать пользователей внутри собственной экосистемы.

При этом Forum выглядит как попытка вернуть интерес к тематическим обсуждениям и платформам с более "человеческим" контентом – особенно на фоне роста популярности Reddit и усталости пользователей от бесконечного AI-спама в соцсетях и поисковых системах.