На конференции Meta Connect компания представила Horizon TV - новое видеоприложение для гарнитур Quest, которое напоминает обычный Smart TV. Вместо традиционного экрана пользователь видит в VR знакомое меню с постерами фильмов, иконками приложений и рекомендациями контента. Meta позиционирует эту платформу как способ привлечь старшую аудиторию, менее заинтересованную в играх, и сделать из Quest устройство для досуга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Как Meta превращает VR в телевизор?

Идея "телевизора без телевизора" появилась еще в 2017 году, когда Марк Цукерберг предсказал, что VR- или AR-устройства смогут полностью заменить традиционные экраны. Horizon TV - самое реальное воплощение этого прогноза. По словам директора по контенту Meta Reality Labs Сары Малкин, интерфейс умышленно создали похожим на Smart TV, чтобы пользователи почувствовали знакомую навигацию.

Как и современные телевизионные платформы, Horizon TV является контент-ориентированным: он не только показывает иконки приложений, но и прямо предлагает отдельные шоу, фильмы и трансляции. На старте сервис поддерживает контент от Amazon, Pluto, Peacock, а также имеет интеграции с YouTube, Spotify і DAZN. Вскоре появятся Disney+ і ESPN, однако Netflix, Hulu и HBO пока отсутствуют.

Как сообщает Reality.News, Meta рассматривает Horizon TV и как новый способ монетизации. Подобно производителям Smart TV, компания может получать часть доходов от рекламы или подписок. Для примера, Roku зарабатывает около миллиарда долларов за квартал именно благодаря таким моделям. Но вместе с прибылью Meta наследует и типичные проблемы рынка - сложные отношения с издателями и конкуренцию за контент.

Почему Нью-Йорк судится с Meta и другими соцсетями?

Городская администрация Нью-Йорка, школьный округ и сеть государственных больниц NYC Health + Hospitals совместно подали иск против Meta, Snap, TikTok и YouTube. Истцы утверждают, что эти компании намеренно разрабатывают свои платформы так, чтобы вызвать у детей зависимость, и не внедряют эффективных механизмов защиты.

В иске указано, что действия технологических гигантов "создали, вызвали и усилили кризис психического здоровья среди молодежи Нью-Йорка". Это, по мнению городских властей, негативно влияет на общественную безопасность, работу учебных заведений и здоровье тысяч подростков. Из-за этого городу приходится выделять значительные ресурсы - финансовые, кадровые и временные - чтобы бороться с последствиями.