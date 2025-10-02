Как Instagram определяет ваши интересы?

Глава Instagram Адам Моссери публично развеял давний миф, что соцсеть подслушивает разговоры пользователей через их смартфоны для точного подбора рекламы. Сам он признается, что даже его ближайшие знакомые сомневаются в этом утверждении, удивляясь точности алгоритмов Meta. Несмотря на убежденность многих людей, компания говорит, что не использует микрофоны, чтобы узнать о предпочтениях каждого своего пользователя, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Meta неоднократно опровергала подобные обвинения и публично заявляла, что не использует аудиоданные для рекламных целей. Еще в 2016 году, когда компания имела название Facebook, она опубликовала соответствующую запись в блоге, а впоследствии ее руководитель Марк Цукерберг подтвердил эти заявления в Конгрессе.

Моссери подчеркивает: если бы приложения действительно использовали микрофон, это легко можно было бы заметить – экран показывал бы соответствующий индикатор, а заряд аккумулятора уменьшался бы гораздо быстрее.

Зато Instagram и все платформы Meta все это время использует сложные рекомендательные системы, которые базируются на взаимодействиях пользователей с рекламодателями. Например, когда посетитель заходит на определенный сайт, информация об этом попадает в систему через партнерские сервисы, что позволяет формировать определенный профиль вашей персоны для таргетирования объявлений.

Кроме того, алгоритмы учитывают действия похожих людей с подобными интересами, что существенно повышает эффективность рекламы. Например, если компания знает, что вы интересуетесь книгами, кулинарией и собаками, она будет искать людей с похожим набором интересов. Найдя их, они смотрят, какие еще интересы имеют эти люди, чтобы предложить их вам также.

Искусственный интеллект улучшит этот подход

Сейчас Meta планирует интегрировать искусственный интеллект в процесс обработки данных. С 16 декабря будет действовать новая политика конфиденциальности, которая позволит компании использовать не только поведенческую информацию, но и данные по взаимодействию пользователя с AI-продуктами Meta, в частности чат-ботами (в Украине искусственный интеллект компании до сих пор не работает).

В персональных разговорах с искусственным интеллектом пользователи часто общаются о своих интересах, планах и увлечениях, поэтому этот тип данных может быть даже более информативным, чем стандартный "люди, которые интересуются похожим". Пока другие разработчики ИИ воздерживаются от такого беспрецедентного вмешательства в приватность, но Meta, как известно, всегда ставила на первое место прибыль, поэтому не стесняется делать из своих сервисов приложения для рекламы, где вы буквально тонете в объявлениях, не замечая обычных публикаций.

Почему Instagram иногда "угадывает" вашу мысли?

Моссери также отмечает, что иногда феномен "угаданной" рекламы можно объяснить случайностью или особенностями человеческой психики. Например, вы могли уже видеть рекламу какого-то товара, но просто ее пролистали и не запомнили, потому что это было вам неактуально в тот момент. Затем вы с кем-то обсуждали тот или иной популярный товар, а потом снова увидели ту же или похожую рекламу, поскольку определенная тема всегда повторяется некоторое время. На этот раз вы уже обращаете внимание на нее, ведь недавно об этом говорили.