Что интересного готовит Instagram?

Разработчик и исследователь приложений Алессандро Палуцци, который регулярно публикует различные анонсы задолго до официального релиза, опубликовал ряд сообщений на своей странице в Threads. В частности, он рассказал о весьма интересном обновлении алгоритма, которое точно понравится каждому пользователю, пишет 24 Канал.

Новые алгоритмы

Самое интересное обновление касается ленты новостей, а точнее того, какой контент она будет показывать. Разработчики готовят совершенно новое меню под названием "Your algorithm" ("Ваш алгоритм"). Судя по скриншотам Алессандро Палуцци, функция позволит гибче настраивать контент, вручную добавляя темы, которые вас интересуют, и которые вы не хотите видеть.

В графе "Что вы хотите видеть больше" можно будет добавить темы, которые чаще будут появляться в ленте. Например, кулинария, животные, праздничные ролики к Рождеству или Хэллоуину.

В противовес этому другое меню, которое называется "Что вы хотите видеть меньше" позволяет добавить темы, которые будут намеренно удаляться из ленты. Например, политика, раздражающие персоны или Россия.



Функция "Your algorithm" / Скриншот Алессандро Палуцци



Это резко контрастирует с тем, как работают алгоритмы сегодня. Сейчас они фиксируют ваше взаимодействие с контентом, а потом выдают больше публикаций на ту тему, на которую вы отреагировали. Например, если вы посмотрели то или иное видео полностью, сохранили его или переслали, впоследствии вы увидите больше подобных роликов.

Кастомизация иконки

Также Instagram работает над возможностью настроить значок приложения. Сейчас существует несколько цветных вариантов, в частности оранжевый, но они могут быть просто заполнителями, с которыми функцию просто тестируют. Палуцци пишет, что "функция может выйти за рамки простого изменения значка приложения", однако в подробности не удается.

Мы уже видели нечто подобное ранее, когда в соцсети Threads, другой соцсети от Meta, разработчики добавили возможность выбрать среди нескольких кастомных иконок. Похоже, нечто подобное нас ждет и сейчас.

Ссылка

Также компания готовит возможность добавлять ссылки в публикации. Сейчас любые ссылки, которые вы добавляете в описание к изображению, являются некликабельными. То есть для перехода вам нужно сначала скопировать эту ссылку, представленную в виде обычного текста, а затем вручную вставить в браузер.

Похоже, скоро это изменится. В экспериментальных настройках Палуцци нашел функцию "Добавить ссылку". Она позволит вставлять кликабельные ссылки, улучшая удобство для пользователей и создателей.

Рисование

Функция, о которой мало что известно и мало что можно сказать, касается возможности "рисовать где угодно в чатах". Описание функции отмечает: "Превратите свои чаты в полотно, добавив им индивидуальности с помощью рисунков."



Функция рисования в чатах / Скриншот Алессандро Палуцци

Как именно это будет работать на практике, пока непонятно. Можно предположить, что результат будет сохраняться в виде скриншотов, поверх которых будут добавлены ваши рисунки. Другой вариант может включать что-то вроде совместного доступа, когда вы рисуете поверх чата, а ваш собеседник видит все то же самое у себя на экране. Это позволит выделять ключевые моменты и показывать, на что стоит обратить внимание в этот момент.

Шрифты

Наименее интересная функция касается шрифтов. Компания планирует добавить возможность писать короткие заметки, используя различные шрифты. Это предполагает несколько шрифтов даже в одном и том же сообщении, а не только в разных.



В одной заметке можно будет писать разными шрифтами / Скриншот Алессандро Палуцци

Важно отметить, что все эти функции сейчас тестируются и недоступны большинству пользователей. Нет никакой гарантии, что все эти возможности доберутся до финального выпуска. Разработчики могут отменить что-то или полностью изменить логику работы той или иной опции, как это часто и бывает.