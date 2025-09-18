Що цікавого готує Instagram?

Розробник і дослідник додатків Алессандро Палуцці, який регулярно публікує різноманітні анонси задовго до офіційного релізу, опублікував низку дописів на своїй сторінці в Threads. Зокрема, він розповів про вельми цікаве оновлення алгоритму, яке точно сподобається кожному користувачеві, пише 24 Канал.

Дивіться також Instagram розгорне найкращу функцію, яку він тільки випускав за останні роки

Нові алгоритми

Найцікавіше оновлення стосується стрічки новин, а точніше того, який контент вона показуватиме. Розробники готують абсолютно нове меню під назвою "Your algorithm" ("Ваш алгоритм"). Судячи зі скриншотів Алессандро Палуцці, функція дозволить гнучкіше налаштовувати контент, вручну додаючи теми, які вас цікавлять, і які ви не хочете бачити.

У графі "Що ви хочете бачити більше" можна буде додати теми, які частіше з'являтимуться в стрічці. Наприклад, кулінарія, тварини, святкові ролики до Різдва чи Гелловіну.

Напротивагу цьому інше меню, яке називається "Що ви хочете бачити менше" дозволяє додати теми, які будуть навмисно видалятися зі стрічки. Наприклад, політика, дратівливі персони чи Росія.



Функція "Your algorithm" / Скриншот Алессандро Палуцці



Функція "Your algorithm" / Скриншот Алессандро Палуцці

Це різко контрастує з тим, як працюють алгоритми сьогодні. Зараз вони фіксують вашу взаємодію з контентом, а потім видають більше публікацій на ту тему, на яку ви відреагували. Наприклад, якщо ви подивилися те чи інше відео повністю, зберегли його чи переслали, згодом ви побачите більше подібних роликів.

Кастомізація іконки

Також Instagram працює над можливістю налаштувати значок додатка. Наразі існує декілька кольорових варіантів, зокрема помаранчевий, але вони можуть бути просто заповнювачами, з якими функцію просто тестують. Палуцці пише, що "функція може вийти за рамки простої зміни значка додатка", однак в подробиці не вдається.

Ми вже бачили дещо подібне раніше, коли до соцмережі Threads, іншої соцмережі від Meta, розробники додали можливість вибрати серед кількох кастомних іконок. Схоже, щось подібне на нас чекає й зараз.

Посилання

Також компанія готує можливість додавати посилання в публікації. Наразі будь-які посилання, які ви додаєте в опис до зображення, є неклікабельними. Тобто для переходу вам потрібно спочатку скопіювати це посилання, представлене у вигляді звичайного тексту, а потім вручну вставити в браузер.

Схоже, скоро це зміниться. В експериментальних налаштуваннях Палуцці знайшов функцію "Додати посилання". Вона дозволить вставляти клікабельні посилання, покращуючи зручність для користувачів та творців.

Малювання

Функція, про яку мало що відомо і мало що можна сказати, стосується можливості "малювати будь-де в чатах". Опис функції наголошує: "Перетворіть свої чати на полотно, додавши їм індивідуальності за допомогою малюнків."



Функція малювання в чатах / Скриншот Алессандро Палуцці

Як саме це працюватиме на практиці, наразі незрозуміло. Можна припустити, що результат зберігатиметься у вигляді скриншотів, поверх яких будуть додані ваші малюнки. Інший варіант може включати щось накшталт спільного доступу, коли ви малюєте поверх чату, а ваш співрозмовник бачить все те саме у себе на екрані. Це дозволить виділяти ключові моменти й показувати, на що варто звернути увагу в цей момент.

Шрифти

Найменш цікава функція стосується шрифтів. Компанія планує додати можливість писати короткі нотатки, використовуючи різні шрифти. Це передбачає кілька шрифтів навіть в одному й тому ж повідомленні, а не лише в різних.



В одній нотатці можна буде писати різними шрифтами / Скриншот Алессандро Палуцці

Важливо зазначити, що всі ці функції зараз тестуються і недоступні більшості користувачів. Немає жодної гарантії, що всі ці можливості доберуться до фінального випуску. Розробники можуть скасувати щось або повністю змінити логіку роботи тієї чи іншої опції, як це часто й буває.