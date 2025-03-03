Іноземний бізнес вийшов з Росії

Нині Кремль зацікавлений у поверненні іноземного бізнесу, вважає спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Вікофф, передає 24 Канал.

Читайте також Перший саміт криптовалют у Білому домі: коли Трамп виступить на події

Віткофф заявив, що повернення американських компаній до Росії може стати можливим після укладення мирної угоди щодо війни в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення значна частина західних компаній залишила російський ринок. Це дозволило місцевому бізнесу зайняти звільнені ніші.

Зауважте! У 2022 році Путін закликав російські підприємства заповнити вакуум, а у 2023 році заявив, що іноземні бренди нібито не вплинули на виробництво, змінилися лише логотипи.

Спроби вирішити проблему

Російський уряд створив спеціальну підкомісію під керівництвом міністра фінансів Антона Силуанова, яка контролює угоди між іноземними компаніями та потенційними покупцями їхніх активів.

Попри намагання влади утримати бізнес, у 2024 році понад 160 міжнародних компаній повністю припинили діяльність у Росії. Серед них – FedEx, Carlsberg, Unilever, Moncler, Danone та IKEA.

Цікаво! Водночас понад 2 220 компаній, зокрема Philip Morris, PepsiCo, Raiffeisen Bank, Nestlé, Metro, Mondelez і Coca-Cola, продовжують працювати в країні.