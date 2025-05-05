Як змінився курс євро на початку травня
Станом на 5 травня офіційний курс в Україні сягнув – 47,31 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як повідомляє "Мінфін" курс євро у банках дещо знизився. Зараз ситуація там така:
- купівля – 47 гривні за євро;
- продаж – 47,60 гривні за євро.
В обмінниках ситуація змінилась так:
- купівля – 47,18 гривні за євро;
- продаж – 47,35 гривні за євро.
Яку суму гривень потрібно мати, щоб купити 300 євро
- аби купити 300 євро в банку, сьогодні потрібно мати приблизно – 14 280 гривень;
- для покупки 300 євро в обміннику, необхідно уже орієнтовно – 14 205 гривень.
Скільки можна отримати за 300 євро сьогодні
- якщо здавати 300 євро в банку, можна отримати в середньому – 14 100 гривень;
- при здачі 300 євро в обміннику, можна виручити приблизно – 14 154 гривень.