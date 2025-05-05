Курс валют у банках

Станом на ранок 5 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 гривні (+5 копійок проти 2 травня) та продаж по 41,91 гривні (+1 копійка).

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Купівля євро проходить по 46,90 гривні (без змін), продаж – по 47,55 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,52 гривні (-6 копійок), а продати по 41,55 гривні (-3 копійки).

(-6 копійок), а продати (-3 копійки). Купівля євро по 47,30 гривні (+7 копійок), а продаж по 47,50 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Станом на 2 травня, долари купують у середньому по: 41,02 гривні (-3 копійки), а продають по 41,64 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-3 копійки), а продають (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,93 гривні (-5 копійок), а продають по 47,58 гривні (-6 копійок).

Що буде з курсом цього тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що роль НБУ на валютному ринку буде зниженою, адже цього тижня, за прогнозами, збільшиться активність продавців валюти через період податкових платежів.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Дзеркальна ситуація відбуватиметься і на готівковому ринку, власне можна очікувати, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде маже нульовою. Загалом амплітуда поточних змін буде мінімальною.

Таким чином, курс долара на міжбанку та на готівковому ринку орієнтовно буде на рівні 41,20 – 41,60 гривні за валюту.