Як на Європу та США може вплинути можливе падіння долара

Однак якщо йдеться про середньострокову та довгострокову перспективу, то Європа виграє, розповів Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман для 24 Каналу.

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Він пояснив, що країни Європи переналаштовують свої логістичні потоки й захоплює нові ринки. Тоді як від США, "по суті, відмовляється".

Проте чи очікує падіння курсу долара на світовому ринку – наразі невідомо, адже президент США Дональд Трамп доволі непередбачувана людина. А це значить, що може відбутися абсолютно що завгодно.

Зверніть увагу! На думку Олега Гетмана, якщо поточна ситуація залишиться чинною (мова про 10% мита на весь світ, 145% мита для Китаю та дзеркальні 125% з Китаю), то курс долара щодо євро буде коливатися.