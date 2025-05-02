Який курс євро в Україні 2 травня

2 травня офіційний курс в Україні сягнув – 47,08 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані видання "Мінфін" показують, що курс євро трохи змінився. Зокрема в банках ситуація наразі така:

купівля – 46,95 гривні за євро;

продаж – 47,57 гривні за євро.

В обмінниках ситуація відрізняється. Тут середній курс такий:

купівля – 47,25 гривні за євро;

продаж – 47,45 гривні за євро.

Скільки сьогодні потрібно мати гривень, щоб купити 200 євро

при покупці 200 євро у банку, потрібно витратити приблизно – 9 514 гривень;

якщо купувати 200 євро в обміннику, необхідно уже мати орієнтовно – 9 490 гривень.

Скільки сьогодні можна отримати за 200 євро