Какой курс евро в Украине 2 мая
2 мая официальный курс в Украине достиг – 47,08 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Данные издания "Минфин" показывают, что курс евро немного изменился. В частности в банках ситуация сейчас такая:
- покупка – 46,95 гривны за евро;
- продажа – 47,57 гривны за евро.
В обменниках ситуация отличается. Здесь средний курс такой:
- покупка – 47,25 гривны за евро;
- продажа – 47,45 гривны за евро.
Сколько сегодня нужно иметь гривен, чтобы купить 200 евро
- при покупке 200 евро в банке, нужно потратить примерно – 9 514 гривен;
- если покупать 200 евро в обменнике, необходимо уже иметь ориентировочно – 9 490 гривен.
Сколько сегодня можно получить за 200 евро
- при сдаче 200 евро в банке, можно получить в среднем – 9 390 гривен;
- при обмене 200 евро в обменнике можно выручить ориентировочно – 9 450 гривен.