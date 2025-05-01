Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,47 гривны. То есть цена валюты упала на 9 копеек против 30 апреля. Официальный курс евро взамен составляет 47,16 гривны. То есть цена упала на 12 копеек.

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По состоянию на 2 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,59 гривны,

евро – 47,08 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 1 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,85 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,01 гривны, продажа – по 41,56 гривны.

Какой будет прогноз официального курса в мае

Как спрогнозировал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, с 5 по 11 мая рынок валют будет стабильным.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка По-прежнему, основные колебания официального курса будут происходить в пределах 41,20 – 41,60 гривны за доллар, ведь спрос и предложение будут находиться в балансе.

Кроме того, роль НБУ может быть несколько сниженной на рынке из-за увеличения активности продавцов валюты вследствие налоговых платежей.