Как изменился курс евро в Украине
7 мая официальный курс в Украине составляет – 46,96 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Данные "Минфин" показывают, что средний банковский курс евро изменился следующим образом:
- покупка – 46,80 гривны за евро;
- продажа – 47,45 гривны за евро.
Изменения ощущаются и в обменниках, там средний курс такой:
- покупка – 47,25 гривны за евро;
- продажа – 47,42 гривны за евро.
Сколько можно получить гривен при обмене 500 евро сегодня
- при обмене 500 евро в банке можно выручить ориентировочно – 23 400 гривен;
- в обменниках за 500 евро сегодня можно получить примерно – 23 625 гривен.
За сколько можно приобрести 500 евро сегодня
- приобрести 500 евро в банке сегодня можно за примерно – 23 725 гривен;
- покупка 500 евро в обменнике обойдется в почти – 23 710 гривен.