Миссия МВФ начала работу в Киеве
В результате пересмотра Украина сможет получить следующий транш от Фонда - 487 миллионов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на медиа, среди которых ЭП.
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Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями власти Украины восьмого пересмотра Программы расширенного финансирования,
– заявила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.
В частности в понедельник, 19 мая, состоялась учредительная встреча с участием команд Нацбанка, Министерства финансов Украины и МВФ в дистанционном формате. Председатель НБУ Андрей Пышный, Министр финансов Сергей Марченко и руководитель Миссии МВФ в Украине Гэвин Грей обсудили как прогресс по программе, так и повестку дня миссии.
Ключевыми темами для обсуждения во время работы миссии будут:
- планы по мобилизации внутренних доходов;
- обеспечение долговой устойчивости;
- продолжение структурных реформ в финансовом секторе.
Обратите внимание! Приоритетной задачей НБУ остается обуздание инфляции и возможности для дальнейшей валютной либерализации.
Что известно о пакете помощи от МВФ?
В 2025 году Украина может получить 2,7 миллиарда долларов от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров. В случае положительного заключения миссии Совет директоров МВФ примет решение об очередном транше в июне.