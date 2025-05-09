Що відбувається з інфляцією
Зокрема базова інфляція у квітні 2025 року порівняно із березнем становила 0,4%, тоді як з початку року – 3,9%, пише 24 Канал з посиланням на Державну службу статистики України.
Читайте також Є кілька чинників, – економіст спрогнозував зміни в цінах на продукти у 2025 році
Згідно з даними Держстату, споживчі ціни рік до року зросли на 15,1%. Проте ще місяць тому цей показник дорівнював 14,6%.
У квітні ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,8%, а у річному вимірі цей показник сягнув 19,8%. Водночас ціни на алкогольні напої, а також тютюнові вироби підвищилися на 1,3%.
Серед продуктів найбільше подорожчали свинина та фрукти. Йдеться про подорожчання на 7,9%.
На 3,6-0,8% зросли ціни на такі продукти:
- м’ясо птиці;
- цукор;
- яловичину;
- рибу;
- продукти з риби;
- хліб;
- сало;
- макаронні вироби;
- овочі;
- безалкогольні напої.
Водночас деякі товари подешевшали на 2,5–0,2%. Це яйця, рис і масло. Але річний показник зростання цін на яйця залишається найбільшим – 74,6%.
Зауважте! Ціни на транспорт знизилися на 0,3%. Водночас на 0,9% та 0,8% подорожчав проїзд в автомобільному та залізничному пасажирському транспорті.