Что происходит с инфляцией

В частности базовая инфляция в апреле 2025 года по сравнению с мартом составила 0,4%, тогда как с начала года – 3,9%, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

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Согласно данным Госстата, потребительские цены год к году выросли на 15,1%. Однако еще месяц назад этот показатель равнялся 14,6%.

В апреле цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,8%, а в годовом измерении этот показатель достиг 19,8%. В то же время цены на алкогольные напитки, а также табачные изделия повысились на 1,3%.

Среди продуктов больше всего подорожали свинина и фрукты. Речь идет о подорожании на 7,9%.

На 3,6-0,8% выросли цены на такие продукты:

мясо птицы;

сахар;

говядину;

рыбу;

продукты из рыбы;

хлеб;

сало;

макаронные изделия;

овощи;

безалкогольные напитки.

В то же время некоторые товары подешевели на 2,5–0,2%. Это яйца, рис и масло. Но годовой показатель роста цен на яйца остается самым большим – 74,6%.

Заметьте! Цены на транспорт снизились на 0,3%. В то же время на 0,9% и 0,8% подорожал проезд в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте.