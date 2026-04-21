Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, объяснив, как россияне действуют на разных участках фронта. Также в последние дни Россия осуществила четыре механизированные и моторизованные штурмы, однако ни один из них не сумел усилить текущее весенне-летнее наступление противника.

Смотрите также Россияне продвигаются в приграничье Сумщины и штурмуют Родинское: как изменилась линия фронта за неделю

Какую тактику россияне сейчас используют для штурмов?

"Россияне активизировались. Это можно связать с улучшением погоды – стало теплее, несколько дней было солнечно и примерно неделю был ветер. Благодаря таким погодным условиям высушивается почва, и это позволило оккупантам использовать тяжелую технику", – объяснил Нарожный.

Российские военные у Часового Яра пытались осуществить так называемый механизированный штурм, который был сформирован не по канонам, по словам военного эксперта. В штурме участвовал один танк, бронемашины, несколько УАЗов, зашитых против дронов, и приблизительно десять мотоциклов.

Обратите внимание! Силам обороны удалось сорвать прорыв россиян в районе Часового Яра. Как сообщили в 24 ОМБр имени короля Даниила, враг пошел на штурм, применив 5 боевых бронированных машин, танк, 10 мотоциклов и квадроциклы. Благодаря слаженной работе разведки, операторов дронов, артиллерии, пехоты удалось сорвать прорыв оккупантов. Противник понес потери: 1 ББМ было ликвидировано еще один – поврежден, поражено 10 мотоциклов и 2 квадроцикла, ликвидировано 6 оккупантов и еще 6 получили ранения.

"Поэтому это больше напоминало кавалерийский штурм. Россияне надеялись, что на этих мотоциклах они очень быстро приедут, будут атаковать и возьмут украинские позиции. Однако этот штурм был успешно остановлен украинскими силами, поэтому на что рассчитывали россияне, трудно сказать", – подчеркнул он.

Донецкая область остается наиболее горячим участком фронта, в частности Покровское и Мирноградское направления.

Какая ситуация на Покровско-Мирноградском направлении: смотрите на карте

"Бои как шли в окрестностях этих городов, так они до сих пор и продолжаются. Ведется борьба за логистику для того, чтобы ее полностью контролировать по Покровску и Мирнограду. Однако, к сожалению, украинские силы не могут полностью обезопасить свою логистику. А врагу не удалось ее полностью перекрыть", – отметил военный эксперт.

В то же время задача Украины сковать российскую 150 – 170-тысячную группировку в районе Покровска и Мирнограда, по его мнению, была выполнена успешно.

Также тяжелые бои продолжаются на Александровском направлении, где украинское войско постепенно улучшает свои позиции. На Гуляйпольском направлении ВСУ держат оборону. В то же время ощутимого продвижения врага на этих направлениях не происходит.

В целом по всей линии фронта на сегодня используется очень большое количество дронов. Генеральный штаб отчитывается, что за сутки происходит 7 – 8 тысяч ударов дронами-камикадзе,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Кроме того, враг использует большое количество КАБов – обычно от 120 до 200 авиабомб он сбрасывает по всей линии фронта. По количеству артиллерийских обстрелов, то их бывает примерно 3 – 3,5 тысячи. Это, по словам военного эксперта, значительно меньше, чем было в 2025 году. Тогда количество артобстрелов достигало 5 – 6 тысяч.

Поэтому, как считает Нарожный, это может свидетельствовать о том, что у россиян существует дефицит прежде всего снарядов, а также – артиллерийских систем. У противника есть большие проблемы с производством именно артстволов из-за дефицита хрома и других составляющих.

