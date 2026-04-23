На утро 23 апреля было тихо только в направлении Великого Бурлука. Об этом сообщили в ISW.

Где продвигаются россияне и ВСУ сегодня?

Силы обороны недавно продвинулись на севере Сумской области.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 апреля, показывают, что украинские войска удерживают позиции на севере Андреевки (к северу от города Сумы), что свидетельствует о том, что украинские войска, вероятно, освободили Андреевку,

– говорится в материале.

Также россияне "начали заменять некоторые подразделения российских воздушно-десантных войск (ВДВ) на севере Сумской области после того, как появилась информация о том, что российские войска планируют передислоцировать подразделения ВДВ из Сумской области на Херсонское направление".

Карты ISW на 23 апреля

Россияне недавно продвинулись на севере Харьковской области и продолжили атаки на северо-восток от Харькова 22 апреля. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 апреля, свидетельствуют о том, что враг недавно продвинулся на севере и юге Волчанска (на северо-восток от Харькова).

А вот в направлении Великого Бурлука не было наземной активности ни одной из сторон.

22 апреля российские войска провели миссию по инфильтрации и продолжили наступательные операции на Купянском направлении. Они не продвинулись, а украинские войска перешли в контратаку. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 апреля, показывают, что российские войска действуют на севере Купянска, что, по оценкам ISW, было миссией по инфильтрации.

22 апреля российские войска провели наступательные операции, а украинские войска контратаковали на направлении Славянск – Лиман.

В тот же день россияне перешли от инфильтрации небольшими группами пешей мобильной пехоты к легким моторизованным штурмам в тактическом районе Константиновка – Дружковка на фоне продолжения наступательных операций.

На Покровском направлении относительно высокий темп наземных наступлений России по сравнению с другими участками линии фронта.

22 апреля российские войска осуществили наземные наступления на Новопавловском и Александровском направлениях, но не продвинулись.

22 апреля российские войска продолжили миссии по инфильтрации на северо-запад и юго-запад от Гуляйполя и используют термобарическую артиллерию на юго-восток от Гуляйполя. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 апреля, показывают российского солдата, который действует к западу от Еленоконстантиновки (северо-западнее Гуляйполя) во время того, что ISW оценивает как миссию по инфильтрации,

– говорится в обзоре.

22 апреля российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области в районе северо-западнее Орехова, но не продвинулись. То же самое было на Херсонском направлении, в частности в направлении островов в дельте Днепра.

