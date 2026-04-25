Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Об этом сообщили в Генштабе.

Что известно об успешной операции ВСУ?

В районе Белолуцка, что в Луганской области, Силы обороны уничтожили склад боеприпасов россиян, а также склады материально-технических средств в Донецкой и Запорожской областях.

Командно-наблюдательные пункты россиян ВСУ уничтожили в районе Святотроицкого, что в Запорожской области, Новопетровки в Донецкой области, Лисичанска и Теткино.

Среди прочего поражены пункты управления БПЛА оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе и Зализничное Запорожской области,

– сообщили в Генштабе.

Также украинские военные уничтожили и живую силу противника. ВСУ ударили по россиянам в Сумской, Донецкой и Луганской областях. Все детали по потерям пока уточняются.

СБУ успешно поразила российскую нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области России, что вызвало масштабный пожар площадью 20 тысяч квадратных метров.

Станция "Горький" является ключевой для транспортировки нефти по магистральным трубопроводам, в частности направлением Сургут – Горький – Полоцк, и в результате удара были повреждены три резервуара с нефтью.

Также 21 и в ночь на 22 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления движением военных кораблей черноморского флота России "Стрелецкий" в Севастополе.