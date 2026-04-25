Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Про це повідомили в Генштабі.

Що відомо про успішну операцію ЗСУ?

У районі Білолуцька, що на Луганщині, Сили оборони знищили склад боєприпасів росіян, а також склади матеріально-технічних засобів на Донеччині та Запоріжжі.

Командно-спостережні пункти росіян ЗСУ знищили у районі Святотроїцького, що на Запоріжжі, Новопетрівки у Донецькій області, Лисичанська та Тьоткіно.

Серед іншого уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе та Залізничне Запорізької області,

– повідомили у Генштабі.

Також українські військові знищили й живу силу противника. ЗСУ вгатили по росіянах на Сумщині, Донеччині та Луганщині. Усі деталі щодо втрат поки уточнюються.

Останні новини про успішні операції ЗСУ

СБУ успішно вразила російську нафтоперекачувальну станцію "Горький" у Нижньогородській області Росії, що викликало масштабну пожежу площею 20 тисяч квадратних метрів.

Станція "Горький" є ключовою для транспортування нафти магістральними трубопроводами, зокрема напрямком Сургут – Горький – Полоцьк, і внаслідок удару було пошкоджено три резервуари з нафтою.

Також 21 та у ніч проти 22 квітня Сили оборони України завдали удару по пункту управління рухом військових кораблів чорноморського флоту Росії "Стрілецький" у Севастополі.