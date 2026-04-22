Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Дивіться також Після атаки українських дронів: НПЗ в Туапсе зупинив роботу на "невизначений термін"

Які цілі країни-агресора атакували Сили оборони?

Сили оборони України завдали удару по пункту управління рухом військових кораблів чорноморського флоту Росії "Стрілецький" у Севастополі.

Також уражено пункти управління БпЛА у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області Росії і пункту управління БпЛА "Молнія" у районі Добролюбівки на Харківщині.

Завдано удару по пункту управління підрозділу противника у районі населеного пункту Вязове Бєлгородської області, а також командно-спостережним пунктам ворога поблизу Затишного на ТОТ української Донеччини та Високого Бєлгородської області.

Зосередження живої сили окупантів стало ціллю у районі населеного пункту Графське Донецької області. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.