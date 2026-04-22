Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Читайте також "Бунти" та невдоволення серед населення: навіть пропагандисти критикують Кремль

Що відомо про наліт дронів на Сизрань?

Перші вибухи в Сизрані, що в Самарській області, пролунали близько третьої години ночі. Тоді ж у місцевому аеропорту запровадили план "Килим".

Місцева мешканка зафіксувала на відео проліт невідомих безпілотників над житловими будинками – на записі також чути роботу російської "пе-ве-о".

OSINT-аналіз телеграм-каналу Astra підтвердив, що це відео було зняте з проспекту "50 років Жовтня" у Сизрані: у кадр потрапив будинок на вулиці Зоряній, 50.

Аналітики додали, що місцевий нафтопереробний завод розташований за три кілометри від визначеної геолокації.

Куди вночі летіли дрони / Фото: Astra

Довідка. Щорічний об'єм перероблювання Сизранського НПЗ складає від 7 до 8,9 мільйона тонн нафти. Це підприємство також є частиною енергетичного тилу Росії та залучений у забезпеченні збройних сил агресора. Однак минулого року переробка нафти на Сизранському заводі була значно нижчою за проєктну потужність і становила близько 90 000 барелів на добу.

Атаку також підтвердив губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. За його словами, в Сизрані нібито обвалився під'їзд багатоквартирного будинку.

Місцеві ЗМІ також опублікували фото наслідків роботи російської "пе-ве-о": самі росіяни зазначають, що йдеться про результат застосування засобів РЕБ.

Будинок у Сизрані / Фото: росЗМІ

Нагадаємо, в грудні 2025 року Сизранський НПЗ фактично зупинив переробку нафти після того, як був пошкоджений унаслідок атаки українського дрона. На цьому ураження не припинилися: 18 квітня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив, що дрони знову атакували підприємство.

Удари по НПЗ продовжуються: останні новини