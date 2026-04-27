Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Як Росія ставиться до власних військових?
Як повідомляє ГУР, російське командування наказує пораненим бійцям залишатися на позиціях, що серйозно позначається на загальній боєздатності підрозділів.
Цей 300-тий теж, ледь живий у мене лежить, весь мокрий, весь замерз, я йому пончо дав, вкрив трохи,
– передає один з окупантів.
Про евакуацію російські військові не говорять: на записі є лише настанова командира.
Не варіант, не варіант на**й відключатися, я ж вам казав, раптом потім просто не прокинетеся на**й,
– каже росіянин.
У розвідці зазначають, що це і є реальна картина так званої "другої армії світу": поранені бійці, яких не евакуюють, і командир з єдиною порадою "не розслаблятися".
Розмова російських окупантів на Донеччині: дивіться відео
Важливо! ГУР МО України нагадує: подібні рішення командування – вірна смерть на полі бою. Здатися в полон можна через безпечний Telegram-бот проєкту "Хочу жить".
Нагадаємо, на Покровському напрямку росіяни не припиняють тиснути й щодня шукають нові способи просунутися між українськими позиціями.
Майор, заступник командира 4 батальйону "Сила свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів в ефірі 24 Каналу, що тактика окупантів на цій ділянці залежить від погоди та умов для роботи дронів. Водночас загальна картина не змінюється: кілзона щодня розширюється, бо зростають технічні можливості розвідувальних і ударних безпілотників.
Як російське командування перебільшує успіхи на фронті?
Начальник Генерального штабу ЗС Росії, генерал армії Валерій Герасимов заявив, що лише у березні та квітні 2026 року російські війська нібито просунулися приблизно на 700 квадратних кілометрів і захопили 34 населені пункти.
Водночас аналітики ISW мають підтвердження лише щодо просування на 381,5 квадратного кілометра та захоплення 13 населених пунктів від початку року. З 1 березня, за їхніми даними, російські війська взяли під контроль лише два населені пункти й фактично втратили 59,79 квадратного кілометра території.
За словами аналітиків, Герасимов, ймовірно, намагається приховати відсутність суттєвого прогресу Росії у весняно-літньому наступі 2026 року. Російські війська розпочали цей наступ не пізніше 17 березня, однак станом на зараз не досягли жодних тактично значущих успіхів.