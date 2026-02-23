Коли припинять стягувати тарифи?

Про це повідомила Митна та прикордонна служба США (CBP), пише Reuters.

Через систему Cargo Systems Messaging Service (CSMS) митниця повідомила вантажовідправників, що з вівторка деактивує всі тарифні коди, які застосовують на основі попередніх указів президента Дональда Трампа, ухваленими на підставі IEEPA.

Втім, збирати ці тарифи припинять більш ніж через три дні після рішення Верховного суду. Чому мита продовжують діяти у пунктах пропуску ще кілька днів, у відомстві так і не пояснили.

Водночас у відомстві наголосили, що не стягуватимуть лише ті тарифи, які скасував суд, усіх інших ставок це не стосується. Тобто інші ставки, які запровадив Трамп, будуть діяти й наділі, зокрема:

тарифи на за статтею 232 (з міркувань національної безпеки);

мита за статтею 301 (через недобросовісні торгівельні практики).

При цьому припинення зборів старих тарифів по часу збігається із запровадженням Трампом нових 15% глобальних тарифів у відповідь на рішення суду. Коли їх почнуть стягувати, у відомстві не уточнили.

CBP надаватиме додаткові роз’яснення для торгівельної спільноти через повідомлення у разі потреби,

– лише зазначили на митниці.

Важливо! У п'ятницю Верховний суд США постановив, що Дональд Трамп перевищив свої президентські повноваження, коли скористався законом від 1977 року для запровадження глобальних торгових тарифів. Таким чином, судді визнали їх незаконними.

Як реагують торгівельні партнери США?

Тим часом у світі рішення США щодо тарифів викликають чимале занепокоєння. У неділю ЄС закликав Вашингтон чітко пояснити подальші кроки адміністрації Трампа після скасування Верховним судом глобальних мит, пише Politico.

Ще більше Європу турбують нові 15% тарифи, які президент оголосив після рішення суду. У ЄС намагаються зрозуміти, чи залишається чинною торгівельна угода, укладена в Шотландії минулого літа, з огляду на погрози Трампа.

Європейська комісія вимагає повної ясності щодо кроків, які Сполучені Штати мають намір зробити після нещодавнього рішення Верховного суду щодо Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження (IEEPA),

– йдеться у заяві Комісії.

Важливо! Пізніше головний торгівельний представник США Джеймісон Грір запевнив, що нові 15% ставки не стосуватимуться вже укладених угод зі США, Великою Британією., Японією та іншими державами.

Що вимагають партнери?