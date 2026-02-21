І це, за його словами, не межа. Про це написав Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Дивіться також "Можу знищити іноземну країну": Трамп пригрозив економічними наслідками

Що сказав Трамп про нові тарифи?

Трамп заявив, що у найближчі місяці його адміністрація визначить і введе нові "законно дозволені" мита.

Він також назвав рішення суду "абсурдним, погано написаним та надзвичайно антиамериканським".

Дозвольте цій заяві слугувати підтвердженням того, що я, як президент Сполучених Штатів Америки, негайно підвищу 10% світовий тариф на країни, багато з яких десятиліттями "обдирали" США, без жодної відплати (доки не з'явився я!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15%,

– написав Трамп.

Він вважає, що нові тарифи продовжать "надзвичайно успішний" процес "зробити Америку знову великою – ВЕЛИЧНІШОЮ, НІЖ БУДЬ-КОЛИ РАНІШЕ".

Що передувало?