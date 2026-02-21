И это, по его словам, не предел. Об этом написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Что сказал Трамп о новых тарифах?

Трамп заявил, что в ближайшие месяцы его администрация определит и введет новые "законно разрешенные" пошлины.

Он также назвал решение суда "абсурдным, плохо написанным и чрезвычайно антиамериканским".

Позвольте этому заявлению служить подтверждением того, что я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышу 10% мировой тариф на страны, многие из которых десятилетиями "обдирали" США, без всякого возмездия (пока не появился я!), до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня 15%,

– написал Трамп.

Он считает, что новые тарифы продолжат "чрезвычайно успешный" процесс "сделать Америку снова великой – ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО РАНЬШЕ".

Что предшествовало?