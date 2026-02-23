Що в ЄС говорять щодо тарифів США?
У Єврокомісії вважають, що нинішня ситуація із митами у США шкодить "справедливій, збалансованій та взаємовигідній" торгівлі між партнерами. Про це йдеться в її офіційній заяві, оприлюдненій в неділю.
Водночас у ЄС дали зрозуміти, що не збираються погоджуватися на підвищення тарифів з боку США через нові обставини.
Угода є угодою. Як найбільший торгівельний партнер Сполучених Штатів, ЄС очікує, що США виконуватимуть свої зобов'язання, викладені у Спільній заяві, – так само як ЄС дотримується своїх зобов'язань,
– наголошується в документі.
Тому Комісія вимагає від США якнайшвидше внести ясність щодо подальших тарифів. Водночас вона попереджає, що захищатиме інтереси ЄС та експортерів блоку, які повинні мати правову визначеність і передбачуваність у торгівлі.
Зауважте! Зараз ЄС постійно контактує із адміністрацією Трампа з питання нових мит. У вихідні комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович провів перемовини із міністром торгівлі Говардом Лутніком та торговим представником США Джеймісоном Гріром.
Чому торгівельна угода під загрозою?
Водночас у Європарламенті готові діяти значно жорсткіше, не обмежуючись перемовинами. Голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге заявив, що законодавці можуть призупинити торгівельну угоду зі США через "тарифний хаос", що діється за океаном.
Повний тарифний хаос з боку адміністрації США. У цьому вже ніхто не може розібратися – лише відкриті питання та дедалі більша невизначеність для ЄС і інших торгівельних партнерів Сполучених Штатів.
Ланге наголосив, що після рішення Верховного суду умови торгівельної угоди, яка була укладена між сторонами у Шотландії, змінилися. Іншою стала й правова основа, на якій вона будувалася.
Ба більше, представник Європарламенту не упевнений, що США дотримають домовленостей з ЄС і чи зможуть законно це зробити. На його думку, необхідні чіткість і правова визначеність перед ухваленням будь-яких рішень. Тому він ініціює "замороження" торгівельної угоди.
Саме тому на завтрашньому позачерговому засіданні я запропоную переговорній команді Європейського парламенту призупинити законодавчу роботу до отримання належної правової оцінки та чітких зобов’язань з боку США,
– зауважив Ланге.
Важливо! Тим часом головний торговий представник США Джеймісон Грір у неділю заявив, що нові 15% тарифи, запроваджені Трампом у відповідь на рішення Верховного суду, не стосуватимуться укладеної угоди з Євросоюзом.
Чому суд скасував тарифи Трампа?
У п’ятницю, 20 лютого, Верховний суд США визнав незаконними більшість нових тарифів, запроваджених Дональдом Трампом. Суд дійшов висновку, що президент перевищив свої повноваження, застосувавши ці мита.
Судді пояснили, що закон 1977 року "Про міжнародні надзвичайні економічні повноваження" (IEEPA) не надає главі держави права вводити тарифи в мирний час без погодження з Конгресом.
Це рішення викликало різку реакцію Трампа. У відповідь він оголосив про запровадження нових глобальних тарифів у розмірі 10% для всіх країн, цього разу посилаючись на статтю 122 Закону про торгівлю 1974 року, яка не була предметом розгляду суду. Згодом президент підвищив ці мита до 15%.