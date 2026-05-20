Про це Кирило Буданов сказав під час онлайн-засідання Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України.

Що сказав Буданов щодо прискореного вступу України в ЄС?

Кирило Буданов наголосив, що Україна має якнайшвидше стати членом Європейського Союзу. Він зазначив, що жодна інша країна не проходила шлях до ЄС в умовах повномасштабної війни.

За його словами, європейським партнерам варто враховувати цю особливість і сприяти прискореному вступу України. Також він підкреслив, що інтеграція України до ЄС і розвиток економіки стануть взаємовигідною інвестицією.

Україна не може чекати десятиріччями на цю подію (вступ до ЄС – 24 Канал). І, вибачте, але треба приймати ексклюзивність України в цьому випадку,

– вважає Кирило Буданов.

До речі, експерт з питань євроінтеграції, співзасновник ініціативи Get Ready for Europe Олів'є Віллокс зазначив в етері 24 Каналу, що Україні потрібен баланс між символічною швидкістю та практичною готовністю до вступу в ЄС. На думку експерта, поспішний вступ може створити проблеми з адаптацією до європейських стандартів.

Що кажуть про вступ України в ЄС?

Вступ України до ЄС та новий пакет санкцій проти Росії обговорять під час нового засідання Європейської ради. Воно відбудеться 18 – 19 червня в Брюсселі.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна має намір відкрити всі шість переговорних кластерів щодо вступу до ЄС. За словами президента, наша країна технічно готова до цього.

Водночас видання FT писало, що Франція та Німеччина пропонують Україні асоційоване членство в ЄС без права голосу, але з місцями в інституціях Євросоюзу. Водночас Єврокомісія розглядає концепцію зворотного розширення, але вона критикується за підрив принципів ЄС.