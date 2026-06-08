Володимир Зеленський прокоментував перемогу Пашиняна у соцмережі.

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Як Зеленський відреагував на перемогу Пашиняна?

Президент України привітав Вірменію з проведенням демократичних і вільних виборів, а прем'єра Нікола Пашиняна – з перемогою.

Він зазначив, що на виборах у Вірменії перемогли суверенітет, незалежність та право вірменського народу самостійно визначати своє майбутнє.

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Зеленський також заявив, що Україна готова розширювати співпрацю з Вірменією.

За його словами, зараз важливо, щоб Євросоюз реально підтримав країну та допоміг людям відчути переваги відносин із Європою. Він додав, що для Євросоюзу це своєрідна перевірка, тому діяти потрібно швидко й не втрачати можливостей.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко теж прокоментував перемогу Пашиняна.

Вірменія стала черговою країною постсовка, яка політично послала Путіна,

– заявив він.

За словами Ковленка, Кремль, ймовірно, ще намагатиметься посилювати проросійські сили у Вірменії, однак сама ситуація є дуже показовою. Він також нагадав, що після оголошення мобілізації у 2022 році до Вірменії виїхала велика кількість молодих росіян.

Що відомо про вибори у Вірменії?

У парламентських виборах у Вірменії брали участь 16 партій і два блоки. Соцопитування пророкували перемогу партії прем'єра Пашиняна "Громадський договір". Зрештою, ці прогнози збулися.

Партія Пашиняна перемогла з 49,81%. Другий результат має альянс "Сильна Вірменія" – 23,29%. Третій – блок "Вірменія" із 9,94%. Четвертою стала "Процвітаюча Вірменія", яку підтримали 4% виборців.

Опозиція результати не визнає і вже звинуватила владу у маніпуляціях з підрахунком.

Нагадаємо, що вибори у Вірменії відбувалися на тлі напруження у відносинах з Росією. Володимир Путін пригрозив країні "українським сценарієм", якщо та візьме курс вступ до ЄС.

Відносини між Росією та Вірменією погіршуються вже кілька років. Особливо вони загострилися після 2023 року, коли Азербайджан повернув контроль над Нагірним Карабахом, а Росія не допомогла Вірменії, попри союзницькі зобов'язання в ОДКБ.

Після цього прем'єр Пашинян почав активніше зближувати країну зі США та Євросоюзом і заявив, що Вірменія може вийти з ОДКБ та ЄАЕС, якщо це суперечитиме її інтересам.