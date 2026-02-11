Об этом информируют аналитики в отчете Института изучения войны (ISW).

К каким манипуляциям прибегает Кремль?

Во вторник, 10 февраля, глава МИД России Сергей Лавров публично заявил об отсутствии прогресса со стороны США в вопросе урегулирования войны в Украине. Также дипломат снова вспомнил переговоры в Стамбуле в 2022 году, пытаясь представить их как основу для дальнейших договоренностей.

В отчете ISW говорится, что именно так российская сторона стремится обосновать свой отказ предоставлять Украине реальные гарантии безопасности.

В то же время в интервью российским пропагандистам Лавров обвинил Вашингтон в "недобросовестности" во время переговоров, в частности из-за новых санкций против России и дополнительных пошлин для импортеров российской нефти. Эксперты считают, что Москва настаивает на возвращении к формату договоренностей, которые были предложены еще в Стамбуле. Согласно этим требованиям, именно Россия должна фигурировать как одно из "государств-гарантов" безопасности Украины. По той же концепции, Россия и Китай получали бы право вето на механизмы реагирования в случае новой агрессии.

Аналитики напоминают заявление помощника российского президента Юрия Ушакова, сделанное 22 января. Тогда он настаивал на том, что без решения территориального вопроса по так называемой "формуле Анкориджа" достичь устойчивого мира невозможно. Между тем Песков подтвердил намерение обсудить эту формулу во время переговоров в ОАЭ. Впрочем подробностями не поделился.

После переговоров в Абу-Даби 4 и 5 февраля и якобы заявления делегаций о конструктивном разговоре и продвижении в вопросах завершения войны, 9 февраля в Кремле распространили очередное манипулятивное заявление. Песков снова повторил требование Москвы – достичь прорыва в переговорах можно "только при условии соблюдения позиций", согласованных на встрече в Анкоридже.

Что известно о договоренностях в Анкоридже?