Про це інформують аналітики у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

До яких маніпуляцій вдається Кремль?

У вівторок, 10 лютого, голова МЗС Росії Сергій Лавров публічно заявив про відсутність поступу з боку США у питанні врегулювання війни в Україні. Також дипломат знову згадав переговори у Стамбулі у 2022 році, намагаючись представити їх як основу для подальших домовленостей.

У звіті ISW мовиться, що саме так російська сторона прагне обґрунтувати свою відмову надавати Україні реальні безпекові гарантії.

Водночас в інтерв'ю російським пропагандистам Лавров звинуватив Вашингтон у "недобросовісності" під час перемовин, зокрема через нові санкції проти Росії та додаткові мита для імпортерів російської нафти. Експерти вважають, що Москва наполягає на поверненні до формату домовленостей, які були запропоновані ще у Стамбулі. Згідно із цими вимогами, саме Росія має фігурувати як одна з "держав-гарантів" безпеки України. За тією ж концепцією, Росія та Китай отримували б право вето на механізми реагування у випадку нової агресії.

Аналітики нагадують заяву помічника російського президента Юрія Ушакова, зроблену 22 січня. Тоді він наполягав на тому, що без розв'язання територіального питання за так званою "формулою Анкориджа" досягнути стійкого миру неможливо. Тим часом Пєсков підтвердив намір обговорити цю формулу під час переговорів в ОАЕ. Втім подробицями не поділився.

Після перемовин в Абу-Дабі 4 та 5 лютого і нібито заяви делегацій про конструктивну розмову та просування у питаннях завершення війни, 9 лютого у Кремлі поширили чергову маніпулятивну заяву. Пєсков знову повторив вимогу Москви – досягти прориву в переговорах можна "тільки за умови дотримання позицій", узгоджених на зустрічі в Анкориджі.

Що відомо про домовленості в Анкориджі?