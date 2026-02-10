Канадська журналістка Алла Кадиш пояснила 24 Каналу, що реальних переговорів в Анкориджі не було – усе обговорювалося заздалегідь через бізнес-посередників Трампа, а зустріч була суто символічною.

Чи був мир для України лише прикриттям для бізнес-проєктів Трампа?

Трамп і Путін мали далекосяжні бізнес-плани на трильйони доларів щодо спільної розробки Аляски, Гренландії та інших проєктів. Коли ця інформація стала публічною, Трамп намагається прибрати її з медійного простору, оскільки вона викриває його корупцію та справжні мотиви тиску на Україну щодо миру.

У Росії це єдина надія – продавити через бажання Трампа заробити грошей і все-таки отримати мир на своїх умовах. Тому вони витягли з запиленої шафи Лаврова, струснули й відправили говорити про те, що у них є домовленості,

– сказала Кадиш.

Росія намагається нагадати Трампу про його нібито зобов'язання щодо спільних бізнес-проєктів, але проблема в тому, що Трамп непостійний у своїх обіцянках – сьогодні він говорить одне, а завтра зовсім інше, легко даючи слово і так само легко його забираючи назад.

В Анкориджі всі домовленості були досягнуті заздалегідь, тому під час самої зустрічі ніяких реальних переговорів не відбулося – Путін навіть не залишився на ланч і швидко поїхав.

"Зустріч була суто символічною: просто потиснули руки, проїхалися в одній машині, щоб продемонструвати публіці дружбу. А обговорювати їм було нічого. Домовленості обговорювалися ще з жовтня 2024 року. Там Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Кирило Дмитрієв – всі обговорювали спільний бізнес, це було заздалегідь зроблено", – пояснила Кадиш.

Зверніть увагу! На думку засновника аналітичної спільноти Дмитра Корнієнка, один із головних перемовників Кремля з США Кирило Дмитрієв намагається запропонувати американцям масштабні бізнес-проєкти. Загалом його участь у перемовинах – це спроба комерційно "купити" потрібне рішення щодо України, просуваючи власні послуги з інших питань.

