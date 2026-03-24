На предприятии оккупанты изготавливали и обслуживали военные самолеты. Об этом сообщили в Dnipro Osint.

Смотрите также В российском Великом Новгороде в очередной раз попали по химзаводу

Какие последствия попадания по заводу?

Генштаб ранее сообщал, что Силы обороны Украины нанесли поражение по инфраструктуре авиастроительного завода “Авиастар”.

В сети публикуют спутниковые снимки, на которых видны последствия удара украинских военных. На фото заметили попадание в цех сборки самолетов.



Последствия попадания по заводу / Фото Dnipro Osint

Также в Генштабе заявляли, что часть самолетов на территории предприятия получила повреждения различной степени.

Напомним, что, что 17 марта 2026 года на авиаремонтном заводе в Новгородской области России ВСУ поразили самолет А-50. Его уничтожение важно, поскольку это судно имеет локатор, который помогает российским ПВО.

Чем известен российский завод "Авиастар"?

На предприятии в Ульяновске россияне производили военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А и заправщики Ил-78М-90А.

Завод также является частью вражеской Объединенной авиастроительной корпорации, структуры "Ростеха". На нем россияне обслуживали тяжелые транспортные самолеты Ан-124 "Руслан".

Что еще известно об атаках по России?