На підприємстві окупанти виготовляли та обслуговували військові літаки. Про це повідомили в Dnipro Osint.

Які наслідки влучання по заводу?

Генштаб раніше повідомляв, що Сили оборони Україну завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу “Авіастар”.

В мережі публікують супутникові знімки, на яких видно наслідки удару українських військових. На фото помітили влучання у цех збірки літаків.



Наслідки влучання по заводі / Фото Dnipro Osint

Також у Генштабі заявляли, що частина літаків на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня.

Нагадаємо, що 17 березня 2026 року на авіаремонтному заводі в Новгородській області Росії ЗСУ уразили літак А-50. Його знищення важливе, оскільки це судно має локатор, який допомагає російським ППО.

Чим відомий російський завод "Авіастар"?

На підприємстві в Ульяновську росіяни виробляли військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А та заправники Іл-78М-90А.

Завод також є частиною ворожої Об'єднаної авіабудівної корпорації, структури "Ростеху". На ньому росіяни обслуговували важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан".

