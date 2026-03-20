В сети распространяют видео с места событий в Алчевске. Там возник пожар на предприятии в результате атаки.
Какие последствия удара по Алчевску?
По данным мониторинговых каналов, в городе поражен металлургический комбинат. По нему было по меньшей мере четыре прилета. Предварительно, повреждена доменная печь (ДП-3) и кислородно-конвентерный цех (ККЦ).
Момент удара по комбинату в Алчевске: смотрите видео
Заметим, что Алчевский металлургический завод ранее уже атаковали. Так, в декабре 2025 года украинские войска нанесли удар по комбинату, поскольку он использовался для производства комплектующих к артиллерийским снарядам по заказу российского министерства обороны.
По данным российских источников, в 2023 – 2025 годах предприятие выпускало металлопродукцию, включая сталь, в больших объемах (более 2 миллионов тонн в год).
Что известно о последних ударах Украины по оккупированным территориям?
20 марта Силы обороны Украины нанесли удар по объектам концерна "Алмаз-Антей" в Крыму, где ремонтируют российские системы ПВО. В Севастополе были поражены места сосредоточения личного состава врага, потери уточняются.
Также были атакованы склады боеприпасов в Донецке и Ялте Донецкой области и в Каланчаке на Херсонщине, поражен склад материально-технического обеспечения в районе Веселого Донецкой области.
На оккупированной Луганщине в городе Должанск уничтожен склад с российскими ракетами для ПВО. Должанск расположен почти на границе с Россией.