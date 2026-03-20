В сети распространяют видео с места событий в Алчевске. Там возник пожар на предприятии в результате атаки.

Какие последствия удара по Алчевску?

По данным мониторинговых каналов, в городе поражен металлургический комбинат. По нему было по меньшей мере четыре прилета. Предварительно, повреждена доменная печь (ДП-3) и кислородно-конвентерный цех (ККЦ).

Момент удара по комбинату в Алчевске

Заметим, что Алчевский металлургический завод ранее уже атаковали. Так, в декабре 2025 года украинские войска нанесли удар по комбинату, поскольку он использовался для производства комплектующих к артиллерийским снарядам по заказу российского министерства обороны.

По данным российских источников, в 2023 – 2025 годах предприятие выпускало металлопродукцию, включая сталь, в больших объемах (более 2 миллионов тонн в год).

