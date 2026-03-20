У мережі поширюють відео з місця подій в Алчевську. Там виникла пожежа на підприємстві внаслідок атаки.

Які наслідки удару по Алчевську?

За даними моніторингових каналів, у місті уражений металургійний комбінат. По ньому було щонайменше чотири прильоти. Попередньо, пошкоджено доменну піч (ДП-3) та киснево-конвентерний цех (ККЦ).

Момент удару по комбінату в Алчевську

Зауважимо, що Алчевський металургійний завод раніше вже атакували. Так, у грудні 2025 року українські війська завдали удару по комбінату, оскільки він використовувався для виробництва комплектуючих до артилерійських снарядів на замовлення російського міністерства оборони.

За даними російських джерел, у 2023 – 2025 роках підприємсто випускало металопродукцію, включно зі сталлю, у великих обсягах (понад 2 мільйоони тонн на рік).

Що відомо про останні удари України по окупованих територіях?