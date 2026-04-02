Под прицелом оказался Уфимский НПЗ. Об этом пишет Exilenova+.
Что известно об атаке на Уфу?
Местные проснулись от взрывов около 6 часов утра по местному времени.
Ранее была объявлена тревога на территории всей республики Башкортостан, а в аэропорту Уфы были введены ограничения на полеты.
Горит НПЗ в Уфе
Власти подтвердили атаку и утверждают, что несколько БПЛА были "сбиты" на подлете к НПЗ в Уфе, отмечая, что обломки одного упали в промзоне.
Там тушат пожар, пострадавших якобы нет.
"Еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури. Все службы на месте, открытое горение ликвидировано. Никто не погиб и не пострадал", – рассказала власть о еще одном случае "успешной" работы российской "певео".
Как сообщили осинтеры "КиберБорошна", был поражен НПЗ "Башнефть-Новойл" в городе Уфа. Это в 1 300 километрах от границы с Украиной.
Предполагают, что удар был нанесен в районе установки АВТ-5. Сейчас там очень активный пожар и висит черный дым.
Справочно. Установка АВТ – первичная установка по переработке нефти, которая является ключевой в производственном процессе. Без нее дальнейшая переработка невозможна.
Производственную установку атакуют уже не впервые. Прошлый прилет был 11 октября 2025 года.
Последние атаки на Россию
На днях произошел пожар на нефтехимическом предприятии в Нижнекамске. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала заявил, что последствия для России могут быть болезненными.
Также Украина ударила по Алчевскому металлургическому комбинату. Генштаб тогда сообщил и об успешных прилетах по военному эшелону и пусковой установке ЗРК С-400.
Не обошли "добрые" БПЛА и Тольятти. Там недавно под атакой был химзавод "КуйбышевАзот".