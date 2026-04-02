Под прицелом оказался Уфимский НПЗ. Об этом пишет Exilenova+.

Что известно об атаке на Уфу?

Местные проснулись от взрывов около 6 часов утра по местному времени.

Ранее была объявлена тревога на территории всей республики Башкортостан, а в аэропорту Уфы были введены ограничения на полеты.

Власти подтвердили атаку и утверждают, что несколько БПЛА были "сбиты" на подлете к НПЗ в Уфе, отмечая, что обломки одного упали в промзоне.

Там тушат пожар, пострадавших якобы нет.

"Еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури. Все службы на месте, открытое горение ликвидировано. Никто не погиб и не пострадал", – рассказала власть о еще одном случае "успешной" работы российской "певео".

Как сообщили осинтеры "КиберБорошна", был поражен НПЗ "Башнефть-Новойл" в городе Уфа. Это в 1 300 километрах от границы с Украиной.

Предполагают, что удар был нанесен в районе установки АВТ-5. Сейчас там очень активный пожар и висит черный дым.

Справочно. Установка АВТ – первичная установка по переработке нефти, которая является ключевой в производственном процессе. Без нее дальнейшая переработка невозможна.



Производственную установку атакуют уже не впервые. Прошлый прилет был 11 октября 2025 года.

