Об актуальных потерях врага на 5 апреля рассказали в Генштабе.
Смотрите также В ВМС Украины ответили, причастны ли к катастрофам Ан-26 и Су-30 в Крыму
Какие потери врага?
Общие боевые потери противника с 24.02.22 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 303 550 (+1 180) человек;
- танков – 11 839 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 350 (+6);
- артиллерийских систем – 39 439 (+61);
- РСЗО – 1 719 (+3);
- средств ПВО – 1 338 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 219 443 (+2 427);
- крылатых ракет – 4 517 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 87 355 (+206);
- специальной техники – 4 112 (+3).
Потери врага на 5 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие болезненные потери были у россиян недавно?
Украина атаковала пусковые базы "Шахедов" в Брянской и Курской областях, уничтожив также радиолокационную станцию ЗРК С-400 в Феодосии. Кроме того, под удар попали различные военные объекты, включая ЗРК "Тор", топливную цистерну и логистические хабы на оккупированных территориях Украины.
На днях Россия потеряла один из своих самолетов. В Крыму разбился российский истребитель Су-30 во время учебного полета. Он был без боекомплекта на борту, а экипаж смог катапультироваться.
Также известно, что Украина осуществила удары по Алчевскому металлургическому комбинату. Это было одно из старейших предприятий черной металлургии на Востоке Украины.