Про актуальні втрати ворога на 5 квітня розповіли у Генштабі.
Дивіться також У ВМС України відповіли, чи причетні до катастроф Ан-26 та Су-30 у Криму
Які втрати ворога?
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 303 550 (+1 180) осіб;
- танків – 11 839 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 350 (+6);
- артилерійських систем – 39 439 (+61);
- РСЗВ – 1 719 (+3);
- засобів ППО – 1 338 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 219 443 (+2 427);
- крилатих ракет – 4 517 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 87 355 (+206);
- спеціальної техніки – 4 112 (+3).
Втрати ворога на 5 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Які болючі втрати були у росіян нещодавно?
Україна атакувала пускові бази "Шахедів" у Брянській та Курській областях, знищивши також радіолокаційну станцію ЗРК С-400 у Феодосії. Крім того, під удар потрапили різноманітні військові об'єкти, включаючи ЗРК "Тор", паливну цистерну та логістичні хаби на окупованих територіях України.
Днями Росія втратила один зі своїх літаків. У Криму розбився російський винищувач Су-30 під час навчального польоту. Він був без боєкомплекту на борту, а екіпаж зміг катапультуватися.
Також відомо, що Україна здійснила удари по Алчевському металургійному комбінату. Це було одне з найстаріших підприємств чорної металургії на Сході України.