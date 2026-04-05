Большинство российских штурмов завершаются неудачей. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какая ситуация на фронте?

Российские войска 3 – 4 апреля продолжали наступательные действия на севере Сумской области, в частности вблизи Грабовского на юго-восток от Сум, однако продвижение не зафиксировано.

На Харьковском направлении оккупанты пытались оттеснить украинские силы от границы и приблизиться к Харькову. Бои продолжались вблизи Волчанска, Липцев и других населенных пунктов. В то же время ВСУ достигли определенного успеха – зафиксировано продвижение украинских подразделений в юго-западной части Волчанска. На Купянском направлении украинские силы также смогли улучшить свои позиции. Это подтверждают геолокационные данные, которые свидетельствуют о продвижении в северной части Купянска, несмотря на активные атаки российских войск в этом районе.

На Донбассе российская армия продолжает штурмы с целью полного захвата области. Бои продолжались на Славянском, Константиновском и Покровском направлениях, однако без изменений линии фронта. Отдельно фиксировались попытки инфильтрации российских подразделений вблизи Константиновки, которые не дали результата.

Кроме того, украинские военные продвинулись в районе Александровки, тогда как российские атаки вблизи Покровска, Доброполья и Новопавловки не имели успеха.

Ситуация на фронте по состоянию на 5 апреля / Карты ISW

На южном направлении, в частности в Запорожской области, российские войска продолжали атаки вблизи Гуляйполя и Орехова, однако также без продвижения.

Украинские силы, в свою очередь, расширяют так называемую "килл-зону", контролируя передвижения врага на расстоянии до 20 – 30 километров от линии фронта.

В Херсонской области российские войска также проводили наступательные действия, которые не привели к изменениям на поле боя.

Как Украина сдерживает российское наступление?