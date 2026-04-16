Об этом в интервью 24 Каналу отметил советник Офиса Президента Михаил Подоляк, добавив, что такая неутешительная для России статистика должна влиять на украинских партнеров, чтобы те осознали, что ВСУ удается вести эффективную контрвойну.

Чем озабочен Путин, пока потери России на фронте растут?

Советник ОПУ подчеркнул, что министр обороны Украины Михаил Федоров сегодня действует верно, заявляя, что именно благодаря украинским технологиям, значительному наращиванию производства дронов и ракет СОУ удается существенно уничтожать российских оккупантов. Подоляк в очередной раз подчеркнул, что единственное, что чувствует и воспринимает Россия – это силу. Поэтому стоит шагать именно в этом направлении.

Сегодня Украина показывает свою способность усиливать способность все больше ликвидировать бойцов российской армии. Уже сейчас ежемесячные потери врага на поле боя превышают показатель мобилизованных Россией на фронт.

"На Путина не влияет конкретное количество потерь России. Более того, он совсем не осознает как работает экономика. Все это для него бред. Есть сверхценные идеи, в пределах которых он чувствует себя комфортно, например, "берет" Купянск. Он утром просыпается, ему дают карту и говорят, что его армия якобы взяла этот город. Через 2 дня он уже об этом забывает, ему дают новую информацию, ему безразлично, сколько было потрачено на это живой силы", – объяснил Подоляк.

По словам советника Офиса Президента, абсолютно не волнует российского диктатора и то, что происходит в приграничных с Украиной областях, в частности Белгородской, Ростовской. Как отметил Подоляк, главы Кремля беспокоят только 3 вещи и перечислил какие именно.

Первое: количество убитых украинцев. Ему показывают статистику, разрушения, видео. Он этим наслаждается. Второе: сколько доходов получает он, его семья и окружение. Третье: его беспокоит, как его воспринимают в мире, как о нем говорят. Ему очень нравится, когда кто-то в Европе говорит, что надо позвонить Путину,

– озвучил Подоляк.

Подытоживая, советник ОПУ отметил, что озвученные Федоровым во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" цифры потерь российской армии стало четкой характеристикой новой реальности и субъектности нашего государства.

По словам Подоляка, сейчас украинская армия демонстрирует, что может достичь такого показателя ликвидированных бойцов России, о которых раньше мало кто мог подумать. Для этого Украина имеет соответствующие инструменты, единственное, в чем испытывает потребность – в активном участии партнеров в направлении инвестиций, логистики.

Заметьте! Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что несмотря на немалые денежные выплаты (26 тысяч долларов) России становится все сложнее набрать новую живую силу в армию. Показатели мобилизованных остаются одинаковыми, а вот потери выросли вдвое. Если ВСУ удастся наносить противнику ежемесячно казни на уровне 50 тысяч человек, тогда, по словам Кузана, продвижение России будет остановлено,.

