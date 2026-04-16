Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там ежедневно выкладывают актуальную статистику по погибшим россиянам за предыдущий день.

Смотрите также "Ночная кара": ВСУ показали, как уничтожают оккупантов на Сумщине

Сколько россиян погибло на утро 16 апреля?

Накануне министр обороны Михаил Федоров рассказал, что за каждый квадратный километр захваченной украинской земли Россия платит жизнью 254 солдат.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.26 ориентировочно составили:

личного состава – 1 315 070 (+1100)

танков – 11 866 (+2)

боевых бронированных машин – 24 391 (+1)

артиллерийских систем – 40 046 (+43)

РСЗО – 738 (+2)

средства ПВО – 1 347 (+1)

самолетов – 435

вертолетов – 350

БПЛА оперативно-тактического уровня – 240 598 (+1357)

крылатые ракеты – 4 537 (+20)

корабли/катера – 33

подводные лодки – 2

автомобильная техника и автоцистерны – 89 761 (+208)

специальная техника – 4 126 (+1)



Потери россиян на утро 16 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба

Смысл войны для России теряется