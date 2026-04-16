Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Там щодня викладають актуальну статистику стосовно загиблих росіян за попередній день.
Скільки росіян загинуло на ранок 16 квітня?
Напередодні міністр оборони Михайло Федоров розповів, що за кожен квадратний кілометр захопленої української землі Росія платить життям 254 солдатів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – 1 315 070 (+1100)
- танків – 11 866 (+2)
- бойових броньованих машин – 24 391 (+1)
- артилерійських систем – 40 046 (+43)
- РСЗВ – 738 (+2)
- засоби ППО – 1 347 (+1)
- літаків – 435
- гелікоптерів – 350
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 240 598 (+1357)
- крилаті ракети – 4 537 (+20)
- кораблі / катери – 33
- підводні човни – 2
- автомобільна техніка та автоцистерни – 89 761 (+208)
- спеціальна техніка – 4 126 (+1)
Втрати росіян на ранок 16 квітня 2026 / Інфографіка Генштабу
Сенс війни для Росії втрачається
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу заявив, що для Росії кожен день війни стає все дорожчим. Соціальний договір, що люди зголошуються воювати, а держава платить їм космічні суми, вже не працює.
Показники рекрутингу в Росії не змінюються, а втрати зросли вдвічі. Таким чином, для ворога втрачається сенс війни, бо Москва кладе більше людей, аніж набирає.