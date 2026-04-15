Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров на заседании формата "Рамштайн", передает 24 Канал.

Какие потери терпит Россия?

Михаил Федоров отметил, что благодаря действиям Сил обороны каждый метр украинской территории становится чрезвычайно дорогим для российской армии.

Сейчас Россия теряет 254 военнослужащих на каждый квадратный километр. В Донецкой области враг теряет в среднем 428 военнослужащих на квадратный километр,

– уточнил министр обороны.

Федоров также заявил об укреплении противовоздушной обороны Украины. По его словам, уровень перехвата крылатых ракет достиг 80%, а дронов – более 90%. Результаты улучшились даже несмотря на сложную зиму, когда Россия стремилась уничтожить украинскую энергетику.

По данным Минобороны, с ноября 2025 года до марта 2026 года враг выпустил по Украине 462 баллистические ракеты, почти 600 крылатых ракет и 27 тысяч беспилотников типа "Шахед".

Одновременно с усилением обороны Украина прилагает дипломатические усилия для достижения мира и увеличивает давление на Россию.

"Украина усиливает давление на экономику России, в частности в ее энергетическом секторе. Наши действия нарушают логистику, увеличивают расходы и уменьшают ресурсы, доступны для финансирования этой войны", – резюмировал министр.

