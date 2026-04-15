Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, подчеркнув, насколько упали темпы рекрутинга в России. Он объяснил, когда у врага потери достигнут того предела, что война для него потеряет смысл.

Какую цену Россия платит за войну?

Кузан объяснил, что в российских регионах выплаты тем мужчинам, которые подписывают контракт на службу в российской армии, достигают 26 тысяч долларов. Конечно, не все эти деньги доходят непосредственно к наемнику, но в депрессивных регионах россияне таких сумм никогда не видели.

Поэтому это социальный договор между властями России и их народом, который до недавнего времени работал. В то же время показатели рекрутинга остаются одинаковыми за 2025-й – 409 – 418 тысяч человек в год. А показатели потерь выросли вдвое,

– подчеркнул он.

Он напомнил заявление заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы о том, что Украина наносит врагу вдвое, а иногда и втрое больше потерь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обратите внимание! Михаил Федоров на открытии 34 встречи в формате "Рамштайн" отметил, что сейчас потери России в войне превышают темпы мобилизации. Украинские силы, по его словам, делают "каждый метр украинской земли чрезвычайно дорогим для врага", ведь Россия теряет "254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области – в среднем 428".

Речь идет о с 120 до 250 человек на квадратный километр, а на некоторых участках – с 80 человек. Он отметил, как сразу выросла цена, которую враг платит за каждый квадратный километр украинской земли.

Это означает продолжение идеи, начатой министром обороны Михаилом Федоровым о том, что Россия должна терять в месяц 50 тысяч человек. Когда удастся достичь этой цифры, российское продвижение не просто будет остановлено. Тогда вообще смысл войны будет потерян. Россияне будут воевать себе в минус,

– отметил Сергей Кузан.

В таком случае уже не будет идти ни о каком продвижении оккупантов, а только об углублении кризиса. Эта динамика демонстрирует, по словам председателя Украинского центра безопасности и сотрудничества, что украинская армия является более эффективной, а российская свою эффективность теряет.

В 2026 году Россия должна мобилизовать минимум вдвое больше людей – около 830 тысяч личного состава для того, чтобы воевать на уровне 2025 года. Сейчас на фронте, по его словам, это не ощущается, потому что продолжаются тяжелые бои и россияне пытаются продвигаться. Однако цена этого продвижения становится все более неприемлемой для России.

Какие потери несет враг?