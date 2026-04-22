Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала заявил, что в оккупированном Крыму взрывы раздаются почти каждую ночь, хотя об этом уже не всегда говорят публично. По его словам, украинские силы системно выбивают там одно из ключевых российских преимуществ, без которого оккупантам значительно труднее удерживать полуостров.

Что дает удар по штабу в Крыму?

Удары по пунктам управления Черноморского флота бьют не только по отдельному зданию или командному центру, а по самой управляемости российских сил в Крыму. Для российской армии это особенно больно, потому что она привыкла действовать строго по приказу сверху и почти не оставляет пространства для инициативы на низших уровнях. Когда связь с командованием рвется, подразделения начинают теряться, не понимают, что делать дальше, и теряют время именно тогда, когда украинские силы могут использовать этот сбой.

Какой смысл в ударе по штабу? Очень простой. Насколько эффективно будет работать тело, если ему отрубить голову?

– подчеркнул Сазонов.

Он напомнил, что такая же логика уже срабатывала ранее, когда россияне теряли управление и не были способны быстро реагировать на изменение ситуации. В Крыму это сочетается с постоянной кампанией против российской противовоздушной обороны, потому что до кораблей, штабов и мест дислокации еще надо добраться. Поэтому, по его словам, почти еженичные удары сначала идут по ПВО, радиолокационных станциях и точках, где россияне пытаются прикрывать аэродромы и военные объекты.

Каждую ночь возле аэропорта Бельбек взрывы, возле аэропорта Кача взрывы, возле Джанкоя взрывы. Там, где базируется ПВО, там каждую ночь их выносят, чтобы расчистить путь,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

После этого открывается возможность бить уже по кораблям, штабам и местам дислокации. То есть ночные взрывы в Крыму, о которых уже реже говорят в эфире, являются не фоном, а частью последовательной работы, которая ослабляет оборону полуострова и готовит новые удары вглубь российской военной инфраструктуры.

Крымское ПВО выбивают каждую ночь

Российская противовоздушная оборона в Крыму действительно проседает, но не потому, что система сама по себе ослабевает или технически устаревает.

К слову! В апреле украинские спецслужбы усилили удары по российским военным объектам в Крыму. Под атаки попадают корабли Черноморского флота, радиолокационные станции, системы связи и топливная инфраструктура.

Крым остается одной из главных целей, потому что именно там россияне держали очень плотную и хорошо защищенную конфигурацию ПВО.

Система ПВО деградирует в Крыму, деградирует в Донецкой области, в Луганской, в Ростовской, в Волгоградской. Но она деградирует не сама по себе, а потому, что каждую ночь их выносят,

– сказал Сазонов.

Сначала разведка ищет, откуда именно россияне открывают огонь по украинским дронам, потом проверяет, изменили ли они позицию, и дальше по этим точкам бьют снова. Так постепенно вычищают радиолокационные станции, пусковые, мобильные группы и другие элементы ПВО, которые прикрывают аэродромы, штабы и военные объекты.

Напомним! Украинские силы поразили пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота в Севастополе. Эксперты считают, что это вряд ли резко уменьшит ракетные удары по Украине, но может усложнить разведку, минирование и другие действия российских катеров в Крыму.

После такой серии ударов российская противовоздушная оборона теряет способность нормально держать бой и прикрывать полуостров в прежнем режиме. Из-за этого Крым для украинских дальнобойных ударов постепенно становится менее защищенным, а возможностей доставать корабли, штабы и другие военные цели становится больше.

Что происходит в оккупированном Крыму?